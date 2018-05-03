بدائل طبيعية لصابون الأطباق.. الخل والجليسرين الأفضل

كلما تناولت الطعام استهلكت أطباقا تحتاج إلى التنظيف، ويمكن أن يكون صابون الأطباق السائل باهظ الثمن، إضافة لمخاطره على البشرة والصحة بشكل عام، بسبب المواد الكيميائية التي يحتوي عليها، والتي تنفذ من خلال الجلد وتسبب مشكلات صحية كالسرطان وأمراض الكلى والمشكلات العصبية، وبهذا فهو مزيج سام جدا، لذا تفضل الكثير من السيدات اتباع طرق صحية أكثر للحفاظ على أطباقهم وأدوات المائدة نظيفة، وفي نفس الوقت التخلص من المواد الكيميائية التي تضر بالصحة، ويُقدم موقع Home Guides بدائل طبيعية لصابون الأطباق، منها:

1- الزيوت النباتية

يمكنك صناعة صابون للأطباق من الزيوت النباتية والعطرية، مثل زيت الليمون واللافندر، فكل ما عليك فعله هو إحضار نوع الزيت الذي تفضلين رائحته، وزجاجة بلاستيك سهلة الفتح والغلق، وأضيفي كمية مناسبة من الماء إلى الزيت وامزجيهما جيدًا وسيعطيانك رائحة مختلفة، وفي نفس الوقت خفيفا على بشرتك ولا يضرها، حيث إن صابون الأطباق المصنع مسرطن قوي.

2- صابون مصنوع من البوراكس

البوراكس هو "بورات الصوديوم" وهي الأملاح المعدنية القلوية، ويُعتبر من العناصر الطبيعية، ولكنه يحتوي على مواد ضارة مثل "الزئبق" و"الأسبستوس" المستخدم في المنظفات، لذا يجب الحرص عند استخدامه، فكل ما عليكِ فعله هو إحضار كوب إلا ربع ماء وملعقة صغيرة من مسحوق البوراكس وملعقة صغيرة أخرى من صابون مصنع من زيوت نباتية مبشور وقليل من الماء، واخلطي كل المكونات مع بعض.

3- الخل الأبيض

إذا كانت الوصفات البسيطة لا تعمل معك، أو كنت تفضلين شيئا أقوى قليلاً، فامزجي ملعقة طعام واحدة لكل من البوراكس مع ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض العادي و1/4 كوب من الصابون المصنوع نباتيا، ثم اغلي كوبين ونصفا من الماء ثم أضيفيه إلى الخليط وامزجيه جيدًا، فالخل يقضي على الدهون في مطبخك أيضًا.

4- الجليسرين والخل

إضافة الجليسرين السائل إلى أي من الوصفات السابقة سيزيد من كثافة الصابون ويساعد المكونات على البقاء مختلطة، كما يمكنك إضافة ربع كوب من الخل العادي إلى ماء الشطف، حيث إن الصابون محلي الصنع لا يحتوي على فقاعات كثيرة وتبدو مياهه غائمة، ومن هنا يمكنك التعرف أكثر على فوائد الجليسرين لبشرتك.

5- البيكنج صودا والخل

إذا كنت تريد أطباقا أكثر لمعانًا، ومواد خفيفة على اليدين لا تسبب لك أي مشكلات، يمكنك صنع صابون أطباق طبيعي من البيكنج صودا والخل، وحضرى العجين من تلك المادتين، ثم نظفي بها الأطباق وبعدها اشطفيها جيدًا بصابون خفيف من السابق ذكره للتأكد من التخلص من جميع الشوائب، ويمكنك أيضًا تلميع رخامة مطبخك بالبيكنج صودا.

بالطبع طرق صنع الصابون الطبيعي داخل المنزل ستوفر لكِ الكثير من المال وفي نفس الوقت تخلصك من السموم التي تصيبك يوميا حينما تضعين يديك بين الأطباق والصابون الصناعي دون علمك بالمخاطر القادمة إليكِ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا