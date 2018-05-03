8 نصائح لاختيار ستائر منزلك.. الشفافة لا تناسب غرف النوم

الستائر جزء مهم من ديكور أي غرفة داخل منزلك، لذلك عليكي التركيز في اختيار نوعية قماش وألوان الستارة الخاصة بكي، ولا تختاريها بشكل عشوائي، فمرحلة اختيارها تكون الأخيرة بعد الأثاث والدهانات، نسقي بينها وبين السجاد.

لكل غرفة في منزلك طابعها الخاص، وديكوراتها حسب طبيعة الغرفة، فديكور غرفة المعيشة يختلف عن غرف الأطفال أو النوم، فما يصلح لغرف النوم لا يصلح للصالون والعكس من حيث الخامة واللون، ونطرح في هذا الموضوع كيفية اختيار الستارة الخاصة بكل غرفة داخل منزلك.

1- اختاري الألوان الفاتحة في الستارة إذا كانت الغرفة صغيرة الحجم، فلا يصح استخدام ألوان قاتمة مع الغرف صغيرة المساحة، لأنها ستخرب شكلها وتزيد من تضييق المساحة، واعرفي تفاصيل أكثر عن الديكورات من هنا

2- اختاري ألوان أفتح أو أغمق قليلًا من لون الحائط، الغرفة يجب أن تكون لوحة فنية وإهمال أي عامل سواء في السجاد أو الستائر أو الدهانات والأثاث، لا يصح، لذلك احرصي أن تكون كافة الألوان متناسقة مع بعضها البعض.

3- إذا كان الشباك في غرفة النوم صغير، استخدمي ستائر ذات ألوان دافئة "الأصفر، الأزرق، البرتقالي، الأحمر"، فهذه الألوان توسع المساحة، وكلما كان الشباك صغير، احرصي أن تكون النقوش في الستارة صغيرة، والسادة سيكون أفضل في الغرف الصغيرة.

4- حددي كمية الضوء الذي تريدين الحصول عليه داخل الغرفة، فمثلا غرف النوم لا يصح استخدام الستائر الشفافة فيها، لإنها تسمح بمرور ضوء أكثر للغرفة، ولذلك تحتاجين ستارة ذات أقمشة ثقيلة كي تكون مناسبة للنوم.

5- المطبخ والحمام لا يناسبهم أي نوع من الستائر، اختاري أقمشة سهلة الغسيل، مثل القطن أو الكتان، واعرفي تفاصيل عن ازاي تستخدمي أدوات المطبخ القديمة في الديكور بشكل مختلف من هنا

6- في غرف الاستقبال، اختاري ستائر تجذب الانتباه، يمكنك استخدام القماش المنقوش برسومات واضحة وزاهية، ولغرف النوم يناسبك أكثر الموديل البسيط الخالي من التعقيدات.

7- ركزي في الاختيار موقع الغرفة، فإذا كانت مواجهة للشمس يفضل اختيار الأقمشة التي تقلل من حدة أشعة الشمس وتتحمل توهجها، كما عليكي التركيز مع الألوان التي تصلح لذلك ومنها الأخضر والأزرق والفيروزي والأبيض، أما لو أن الغرفة غير معرضة للشمس، استخدمي الأصفر والبرتقالي.

8- في غرف الأطفال، اختاري الستائر الخفيفة الشفافة، التي تسمح بدخول ضوء الصباح، ويفضل أن تكون مزينة برسومات الأطفال، والشخصيات الكرتونية المحبوبة لهم، ونسقيها مع ألوان دهانات الغرفة والفرش والأثاث.

اختاري الأنسب لكي، وتأكدي أن البساطة هي الأساس في اختيار الستائر، وركزي مع الستائر سهلة الفك والتركيب، ليسهل عليكي غسلها.

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