محمد صلاح: سنخوض مباراة الريال من أجل الفوز والتتويج باللقب

كتب: علي الزيني

وجه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، الشكر إلى سباليتي المدير الفني السابق لروما الذي دربه عندما كان في صفوف الذئاب، مؤكدا أنه كان أحد أسباب تطور مستواه وشخصيته التي تغيرت كثيرا في الفترة الماضية، وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية لقناة "بي إن سبورت"عقب انتهاء مباراة فريقه أمام روما الإيطالي: "توقعنا كل ما حدث في اللقاء، لكن كل ما يهمنا هو الصعود للمباراة النهائية، وحققنا الحلم".

وأجاب صلاح عن وقوف الريال في وجهه للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم: "لا أعلم ذلك لكني أحلم بالفوز بدوري الأبطال، سأحاول جاهدًا العمل على بذل كل ما في وسعي للفوز باللقب".

وعن مستوى دفاع ليفربول قال: "لا أرى أزمة في دفاعات الريدز فزنا بمباريات صعبة، سنخوض مباراة الريال من أجل الفوز والتتويج باللقب".

واختتم: "الكرة الإيطالية ساهمت في تطوير أدائي، وسباليتي المدير الفني السابق لروما كان محطة هامة في مسيرتي الكروية، وشرف لي أن أتعامل معه".

واختتم صلاح ردا على سؤاله عن مواجهته لكريستيانو رونالدو في النهائي: "لن ألعب بمفردي أمام رونالدو. ليفربول يواجه ريال مدريد في النهائي، وسأبذل قصارى جهدي لكي نحقق الحلم، ونفوز باللقب، وكل ما يشغلني الآن فوز ليفربول وإسعاد الجماهير، لأن الألقاب الجماعية أهم من الألقاب الفردية".

وصنع الدولي المصري، التاريخ في دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع الريدز الذي ضمه في الصيف الماضي من روما الإيطالي مقابل 50 مليون يورو.

وقاد صلاح فريقه ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من الخسارة اليوم "4 – 2" في إياب نصف النهائي، مستفيدا من فوزه في الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويعتبر محمد صلاح أول لاعب مصري في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل لنهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية.

ويتصدر محمد صلاح هداف ليفربول في تشامبيونزليج بالموسم الجاري برصيد 10 أهداف نفس عدد الأهداف التي أحرزها زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

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