أرقام وحقائق مثيرة عن مواجهة ريال مدريد وليفربول تعرف عليها

كتب: علي الزيني

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من خسارته أمام مضيفه روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي البطولة، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء في ملعب "الأولمبيكو"، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويواجه ليفربول نظيره ريال مدريد حامل لقب البطولة في الموسمين الماضين يوم 26 من الشهر الجاري في مدينة "كييف" الأوكرانية، بعدما أطاح بايرن ميونخ الألماني بواقع "4 – 3" في مجموع المباراتين.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقان في خمس مباريات أوروبية، كلها في دوري الأبطال، حقق ليفربول الفوز في 3 مباريات، مقابل 2 لريال مدريد، ولم تعرف المباريات بينهما أي تعادل. وسجل ليفربول 6 أهداف مقابل 4 لريال مدريد.

المواجهة الأولى كانت في المباراة النهائية لموسم 1980 – 1981، وأقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس. المباراة انتهت بفوز ليفربول بهدف وحيد سجله آلان كينيدي، ليحقق الريدز وقتها لقبهم الثالث في البطولة.

وانتظر الفريقان حتى موسم 2008 – 2009 حين التقيا في دور الستة عشر، وقتها فاز ليفربول ذهاباً في مدريد بهدف وحيد سجله يوسي بنعيون، قبل أن يكرر فوزه إياباً في ملعب أنفيلد برباعية دون رد، وسجل للريدز يومها ستيفن جيرارد هدفين، وكل من فرناندو توريس وأندريا دوسينا هدفاً، ليتأهل ليفربول على حساب ريال مدريد بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين.

والتقى الفريقان في مرحلة المجموعات لموسم 2014-2015، وحقق ريال مدريد الفوز في المباراتين، حيث فاز في الأولى بملعب أنفيلد معقل ليفربول بثلاثية نظيفة سجلها كريم بنزيما هدفين وكريستيانو رونالدو هدفا، وعاد بنزيما ليسجل الهدف الوحيد في سانتياجو برنابيو.

الفوز الأكير

النتيجة الأكبر كانت من نصيب الريدز عندما دك شباك "الميرنجي" برباعية دون رد على "أنفيلد رود" عام 2008-2009، وهي أثقل نتيجة بين الناديين، يذكر أن الفوز الأكبر للريال كان في عام 2014-2015 عندما اكتسح الريدز بثلاثية نظيفة في ملعب أنفيلد.

المواجهة الأشهر

أشهر المواجهات بين ليفربول و"الملكي" تلك التي جمعت بينهما في نهائي رابطة أبطال أوروبا بملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 27 مايو 1981، هذه المواجهة التي فاز فيها الإنجليز في سيناريو دراماتيكي بنتيجة 1-0، بعد أن سجل ألان كينيدي هدف فريقه في الدقيقة 82.

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