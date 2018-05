المتوسط:

أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس، أن مستشار الدولة الصيني وانغ يي اجتمع مع وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو في بيونغيانغ.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

ولم يذكر البيان الصادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أي تفاصيل بشأن القضايا التي تم بحثها في الاجتماع الذي يستبق القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

The post اجتماع صيني كوري لبحث العلاقات الثنائية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية