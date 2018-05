الجامعة العربية تؤيد قطع العلاقات المغربية مع إيران

المتوسط:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي تضامن الجامعة مع المملكة المغربية في قرارها قطع علاقاتها مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، واصفاً أي تدخلات إيرانية في شؤون الدول العربية بالمرفوضة والمدانة.

وشدد المتحدث الرسمي على أن القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في الظهران بشأن التدخلات الإيرانية عكس موقفاً عربياً صلباً في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها.

وأشار عفيفي إلى أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة هذا الموضوع تعد إطاراً عربياً فعالاً لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية.

وأوضح عفيفي أن هذا التطور، الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة العربية، يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار.

