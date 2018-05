كوريا الشمالية تسمح لمراقبين بزيارة منشآتها النووية

المتوسط:

ذكرت صحيفة “أساهي” اليابانية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن بيونغ يانغ سمحت لأول مرة في التاريخ، لمراقبين بالدخول إلى منشآت أسلحتها النووية، وهي مستعدة أيضا لتدمير صواريخها العابرة للقارات.

وتجري الآن مناقشة شروط وأساليب نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية على ضوء التحضير للقمة بين زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الشمالية)، كيم جونغ أون، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

ووفقاً للصحيفة، فإن مجموعة من 3 أشخاص، ينتمون لوكالة الاستخبارات الأمريكية الـ”CIA” وأخصائيين نوويين، زاروا كوريا الشمالية في أواخر أبريل الماضي، وبقوا هناك لمدة أسبوع تقريبا، وكانت النتيجة موافقة كوريا الشمالية على تدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وإطلاع المراقبين على قدراتها النووية.

وقالت الصحيفة في الوقت نفسه، إن مسألة توقيت تدمير الأسلحة النووية الكورية الشمالية، وما يمكن لبيونغ يانغ أن تحصل عليه “في المقابل”، هي الآن في طور المناقشة.

