محمد الامين يكتب :

.ليس استهدافاً لمفوضية الانتخابات.. إنه سعيٌ إلى ضربِ مسارٍ بأكمله

الجريمة الإرهابية المروّعة التي اهتزت لها العاصمة طرابلس اليوم، واستهدفت وطنيين أبرياء في مقرّ مفوضية الانتخابات لم تكن تستهدف المفوضية بذاتها، بقدر ما كانت تستهدف رمزيّتها ودلالتها عند الليبيين وعند كل طرف معني بالحلّ في ليبيا، وكلّ مكوّن وطني وكلّ ليبي آمنَ وسعى إلى إخراج الوطن من محنته..

جريمة اليوم من تنفيذ داعش وتخطيطها.. صحيح.. لكنها في الحقيقة امتداد حقيقي وطبيعي لعملية شيطنة دءوبة استمرت منذ أسابيع، وكأن البعض كان ينتظر وصول التوتر إلى منسوب ما لِكي يحدث أمرٌ ما يعيدُ الأمور إلى المربّع الأول حيث تسود الفوضى ويهيمن السلاح وتنسدّ آفاق الخروج من الأزمة..

العملية الإجرامية الآثمة ضربت إحدى المؤسسات التي يفخر بها الليبيون واعتمدوا على جدّيتها وحسن تعاطيها مع الاستحقاق وتعاملها مع التطورات اليومية في علاقة بالانتخابات المرتقبة، عملية تريد إجهاض الحدث.. وتريد نسف آمال الليبيين.. لذلك كان الهدف هو “الانتخابات” كعملية، واستحقاق وعنوان وأمل..

قد يكون من المبكّر الحديث عن تورط أطراف من داخل العاصمة في التدبير أو الإيحاء أو التحريض أو إخلاء الساحة للسماح بحدوث الجريمة.. لكن الثابت اليوم أن الإرهاب قد بدأ يضرب دون تمويه،، ونزع القناع من على وجهه،، وأصبح يعلنها في وضح النهار: لا يسمح بديمقراطية ولا بحلّ سياسي ولا بسلام ولا نماءٍ ولا مصالحة ولا إعادة إعمار في هذا الوطن.. فالمطلوب هو أن تبقى ليبيا كومة من الركام والخراب والجثث..

وما دامت الجريمة قد استهدفت مقر المفوضية فلا شكّ أن كافة الليبيين مستهدفين اليوم بنفس القدر وبنفس الخطورة.. مستقبل هذا البلد يُرادُ لهُ أن يكون داميا ومظلما وكئيبا كآبة وجوه المجرمين، وعلى الليبيين أن يختاروا بين أمرين: إمّا مواجهة الغول متحدين متكاتفين ولهم الأمل في النصر،، وإما العيش تحت براثنه والخضوع له ولا أمل حينها ولا مخرج إلى ما شاء الله..

رحم الله شهداء ليبيا.. وعجّل بشفاء جرحاها.. ورزق أهلها الصبر والعزم وأمدّهُم بالتصميم على خوض المعركة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وللحديث بقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا