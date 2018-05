المتوسط:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة لا تزال “تستقر” بنشاط على الضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا، ساعية لتفكيك البلاد.

وأضاف لافروف في حديث لمجلة “بانوراما” الإيطالية، أنه وبالرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض كانا قد أكدا رسميا أن هدفهما الرئيسي هو طرد الإرهابيين من هذا البلد (سوريا)، فإن الولايات المتحدة في حقيقة الأمر تستقر حاليا بنشاط على الضفة الشرقية لنهر الفرات وتسعى لتفكيك سوريا. وهذا النهج يشجعه عدد من حلفاء الولايات المتحدة.

وأكمل: “لسوء الحظ فإننا نواجه مرارا هذا الوضع – وذلك ليس فقط فيما يخص العلاقات الروسية الأمريكية، بل وفي الملفات الدولية الأخرى – عندما لا تتفق تصريحات واشنطن مع أعمالها الحقيقية”.

The post الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تسعى لتفكيك سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية