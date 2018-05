الجيش الأميركي يسعى لتقليل الخسائر البشرية للحروب

المتوسط:

يضع الجيش الأميركي خططه لاستخدام مركبات من دون سائق في مهمات الفصائل العسكرية، بهدف تقليل الخسائر البشرية في الحروب.

وأصبح تقليل الخسائر البشرية، من أولويات “البنتاغون”، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، بعد معارك أزهقت أرواح الكثير من المقاتلين الأميركيين في العراق وأفغانستان.

وتعرض الجيش الأميركي لانفجارات وهجمات غير متوقعة استهدفت مركبات المؤن، ومركبات الدوريات، خلال الحروب الأميركية الأخيرة، مما أدى لقتل وجرح الآلاف.

ودفع هذا الجيش للمطالبة بجعل تقنية المركبات من دون سائق، من أولويات التسليح بالفترة المقبلة، من فوائدها بالنسبة لخبراء الحرب، قدرتها على إبعاد الأشخاص عن مواقف الخطر “غير الضروري”.

وستختلف المركبات الحربية من دون سائق، عن السيارات التي تطورها شركات مثل “أوبر”، إذ سيتم تجهيزها للتعامل في مناطق النزاع.

ويهدف الجيش لتطوير دبابات ومركبات من دون سائق للدوريات وتزويد مواقع الجيش بالمؤن خلال الحروب، أما البحرية فتطمح لاستخدامها في إطفاء الحرائق على السفن البحرية، من دون تعريض الطاقم للخطر.

