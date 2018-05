الأمم المتحدة: على إيران إيجاد البديل للاتفاق الدولي النووي

المتوسط:

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار إلغاء الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، ما لم يكن هناك بديل جيد ليحل محله.

وقال غوتيريش في مقابلة مع “بي بي سي”، اليوم الخميس: “إذا توصلنا لاتفاق أفضل في يوم ما ليحل محله فلا بأس، لكن يجب ألا نلغيه إذا لم يكن لدينا بديل جيد”.

وأضاف غوتيريش: “أعتقد أن خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني) كانت انتصارا دبلوماسيا مهما، وأظن أنه سيكون من الضروري الحفاظ عليها، لكنني أعتقد أيضا أن هناك حالات سيتعين فيها إجراء حوار بناء لأنني أرى أن المنطقة في وضع خطر جدا”.

وتابع المسؤول الدولي: “أتفهم مخاوف بعض الدول فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في دول أخرى بالمنطقة. لذلك أعتقد أن علينا فصل الأمور عن بعضها”.

ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، مما عزز التوتر الدبلوماسي مع إيران، وسبب خلافا مع حلفاء واشنطن الحريصين على الحفاظ على الاتفاق.

