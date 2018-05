مصرع 77 مواطنا وإصابة آخرين بسبب العواصف الرملية بالهند

المتوسط:

أدت عواصف رملية تضرب شمال الهند، إلى وفاة 77 شخصا على الأقل، وإصابة 143، كما تسببت الرياح العاتية بسقوط أشجار وانهيار جدران، وفق ما أفاد مسؤولون.

واجتاحت العواصف ليل الأربعاء والخميس ولايتي أوتار براديش وراجستان، فيما يتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى، بحسب المصادر.

وتم تأكيد مقتل 46 شخصا في أوتار براديش في الشمال، و31 في ولاية راجستان الصحراوية غربا، وكانت أغرا في أوتار براديش بين الأكثر تأثرا، حيث قتل أكثر من 30 شخصا، ويقع تاج محل في مدينة أغرة لكن مسؤولين أكدوا أنه لم يتعرض إلى أضرار.

ولقي معظم الضحايا حتفهم إثر انهيار جدران وأعمدة كهربائية ومنازل وسقوط أشجار.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر موقع “تويتر” “أشعر بالحزن للوفيات التي تسببت بها العواصف الرملية في أنحاء مختلفة من الهند، أعزي العائلات المنكوبة وآمل بتعافي المصابين قريبا”.

وأضاف: “طلبت من المسؤولين التنسيق مع حكومات الولايات المعنية والعمل على مساعدة المتضررين”.

وأسفرت عاصفة الشهر الماضي عن مقتل 15 شخصا على الأقل في أوتار براديش وتدمير عامودين تاريخيين عند مدخل تاج محل.

