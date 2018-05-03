سقوط طائرة حربية روسية في البحر قبالة مدينة اللاذقية السورية ومقتل طاقمها

أفادت مصادر أمنية سورية بأن طائرة حربية روسية من نوع سو 25 سقطت في البحر المتوسط قبالة مدينة جبلة شرق مدينة اللاذقية السورية ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من اثنين من الطيارين، اليوم الخميس .

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