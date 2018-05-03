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سقوط طائرة حربية روسية في البحر قبالة مدينة اللاذقية السورية ومقتل طاقمها

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أفادت مصادر أمنية سورية بأن طائرة حربية روسية من نوع سو 25 سقطت في البحر المتوسط قبالة مدينة جبلة شرق مدينة اللاذقية السورية ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من اثنين من الطيارين، اليوم الخميس .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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