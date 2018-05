الخارجية المغربية تتهم الجزائر بالتآمر لزعزعة أمن البلاد

المتوسط:

وجه المغرب اتهاماته للجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنه، وقال بيان للخارجية المغربية، إنه يتفهم “تضامن الجزائر مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليسارو”.

وأضاف بيان الخارجية المغربية، الأربعاء، أن الرباط لديها أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي، الذي يقدمه حزب الله للبوليسارو بالتواطؤ مع إيران.

وأكد البيان، أن قرار المغرب، بقطع العلاقات مع إيران جاء بعد وقت كاف لدراسة الأدلة والمعطيات، مشيرا إلى أن الجزائر تقدم دعما فاضحا للبوليساريو، وأن المغرب يعبر عن أسفه لموقف العداء للجزائر ضد وحدة ومصالح المملكة المغربية.

وكانت الخارجية الجزائرية استدعت اليوم السفير المغربي في الجزائر، وعبرت له عن رفض ما اعتبرته ادعاءات من الخارجية المغربية.

