كوريا الشمالية تؤكد نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة

أفادت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، نقلا عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله لوانغ يي عضو مجلس الدولة الصيني إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي موقف نهائي بالنسبة لكوريا الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى أن وانغ، الذي يزور بيونجيانج، قال لكيم إن الصين تدعم إنهاء حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية وتحول كوريا الشمالية للتركيز على التنمية الاقتصادية.

كما التقى وزير الخارجية الصيني نظيره الكوري الشمالي، ري يونغ هو، وذلك خلال زيارته التي تأتي بعد قمة تاريخية جمعت بين الزعيم الشمالي ورئيس كوريا الجنوبية.

وزار كيم جونغ أون الصين، نهاية مارس/ آذار الماضي، وهي الزيارة الأولى لزعيم كوريا الشمالية خارج بلاده منذ توليه السلطة.

