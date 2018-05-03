3 ماسكات من الحلبة لبشرة ناعمة دون آثار للحبوب

ليس من السهل على كثيرات، الذهاب إلى “الكوافير” كل أسبوع لعمل ماسكات لتنظيف البشرة وإزالة البثور السوداء وآثار الشمس و الأتربة، فالأمر مرهق ماديا للغاية خاصة إن قمت بعمل شيء بجانبها كالشعر أو البدكير، محتمل أن تدفعي في المرة الواحدة ما يعادل شراء قطعة ملابس جديدة.

لكن.. لماذا نذهب إلى "الكوافير" وفي حوزتنا أعشاب طبيعية قادرة على الوصول إلى نفس النتيجة منها "الحلبة"؟.. نعم سوف نقول لك في السطور التالية وصفات طبيعية للبشرة مكونة من الحلبة.

سيدتي.. اشتري الحلبة من عند العطار، وقومي بغسلها جيدا ثم اتركيها تجف في الشمس وبعدها اطحنيها في الكبة.

فوائد الحلبة

تحتوي الحلبة على الفيتامينات مثل فيتامين B1، B2، B3، B6، وحامض الفوليك وفيتامين والزنك والبوتاسيوم، والفيتامينات تحارب تقدم علامات السن والإرهاق وتحفز من إنتاج الكولاجين في الجلد المسئول عن ليونة البشرة ونضارتها.

وصفات طبيعية من الحلبة

ماسك الحلبة بالعسل

في كوب ماء.. ضعي ملعقتين من الحلبة المطحونة مع ملعقة عسل أبيض، وقلبيها جيدا حتى يصبحوا عجينة وضعيها على وجهك لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد أو بقطعة ثلج.

النتيجة.. بعد تكرارها مرتين في الأسبوع سوف تحصلين على بشرة ناعمة ورطبة أيضا.

ماسك الحلبة وماء الورد

ماء الورد له فوائد كثيرة منها الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء أيضا بجانب أنه يعمل على إزالة أثار الشمس وحبوب الشباب، خاصة أن تم خلطه مع ثلاث ملاعق من الحلبة المطحونة ووضعه على البشرة لمدة 15 دقيقة.

النتيجة.. كرري الأمر لمدة 3 شهور يومين في الأسبوع.. فسوف تتخلصين من آثار الحبوب والهالات السوداء حول العين.

ماسك الحلبة بالزبادي

يعتبر الزبادي مرطبا طبيعيا للبشرة والجسم أيضا وعند خلطه مع الحلبة المطحونة يؤدي إلى شد جلد الوجه وترطيبه، مما يمنع و يقلل علامات الشيخوخة.

النتيجة.. ضعي يدك على بشرتك بعد تكرار هذه الوصفة 6 مرات فقط، مظبوط.. ستجدينها ناعمة للغاية مثل جسم الأطفال.

حقا.. وصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وفي أقل من ربع ساعه تستطيعين تحضيرها والشعور ببداية نتائجها، لذلك انصحك بشراء كمية كبيرة وتجهيزها لأي غرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا