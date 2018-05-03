بالفيديو : تسجيل لقيادى اخوانى يكشف المستفيد من تفجير المفوضية العليا للانتخابات

بالفيديو : الإرهابي أسامة كعبار يقول لعصابة الإخوان : نحن أقلية و بالديمقراطية و بالإنتخابات نحن خاسرون و يجب علينا ألا نتركهم يقيموا دولتهم

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الإرهابي أسامة كعبار يقول لعصابة الإخوان : نحن أقلية و بالديمقراطية و بالإنتخابات نحن خاسرون و يجب علينا ألا نتركهم يقيموا دولتهم الإرهابي أسامة كعبار يقول لعصابة الإخوان : نحن أقلية و بالديمقراطية و بالإنتخابات نحن خاسرون و يجب علينا ألا نتركهم يقيموا دولتهم Posted by ‎ايوان ليبيا مباشر‎ on Thursday, May 3, 2018

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