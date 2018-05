باشينيان يدعو أنصاره إلى وقف حملة العصيان المدني بأرمينيا

المتوسط:

طالب زعيم الحركة الاحتجاجية التي هزت أرمينيا بوقف حملة العصيان المدني أمس الاربعاء، بينما يسعى للحصول على ضمانات من الحزب الحاكم بدعمه لتولي رئاسة الحكومة.

وأكد نيكول باشينيان (42 عاما)، وهو صحافي سابق أمضى وقتا في السجن بتهم تأجيج الاضطرابات، أن الأمر في ظاهره يبدو وكأن الحزب الحاكم يقر بالهزيمة، مضيفا أنه «بحاجة للتأكد من أن هذه ليست خدعة».

ودعا أنصاره إلى متابعة أي إعلانات أخرى، قائلا إنه إذا لم تسر المحادثات كما ينبغي، فقد يحتاج لدعوتهم للخروج إلى الشوارع مرة أخرى.

وكان زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري الحاكم فاهرام باغداساريان قال للصحافيين في وقت سابق إن «نواب الحزب سيدعمون أي شخص يترشح لرئاسة الحكومة». وأشار الحزب إلى أنه لن يطرح مرشحاً، ويبقى باشينيان المرشح الوحيد حتى الآن، لكن باغداساريان لم بقل بشكل صريح إن الحزب سيدعم باشينيان.

وتسبب حزبه بالفعل في حالة من اللبس في ما يتعلق بنواياه قائلا الأسبوع الماضي، إنه «لن يمنع باشينيان من أن يصبح رئيس الوزراء»، لكنه عارض ترشيحه عندما طرح للتصويت في البرلمان أمس.

ومن المقرر إعادة التصويت يوم الثامن من الشهر الجاري، وفي حال فشل البرلمان في اختيار رئيس وزراء جديد للمرة الثانية، فسيحل وستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

