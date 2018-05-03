السراج يفتتح فعاليات المؤتمر الإقتصادي الليبي الإيطالي

عين ليبيا

افتتح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الخميس بأحد فنادق العاصمة طرابلس أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي بحضور رئيس الغرفة التجارية الليبية ورجال اعمال إيطاليين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين.

والقى السراج كلمة أمام المنتدى دعا في بدايتها الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأربعاء واستهدف المفوضية العليا للانتخابات.

رئيس المجلس الرئاسي قال إن الحادث الإرهابي هو تنبيه لنا بأن التحدي الأمني مازال موجوداً، مضيفاً أن هذه العملية الإرهابية تتشابه في طبيعتها لما يرتكب في عواصم عربية واوربية عديدة يتربص بها الإرهاب، الذي تحتاج مواجهته وانهاءه إلى وحدة الصف، والتنسيق الاقليمي والدولي، وتقدم بأحر التعازي لأسر المواطنين الذين قضوا جراء هذا الهجوم الإرهابي داعياً الله بشفاء المصابين.

وعبر السراج عن تطلعه بأن تترجم الشراكة الليبية الإيطالية إلى استثمارات مشتركة وبرامج ومبادرات في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات والسياحة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الصناعات التي يمكن إنتاجها في ليبيا بمساعدة الشريك الإيطالي.

وقال رئيس المجلس الرئاسي “إننا نعتمد في تخطيطنا الحالي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلى أن تكتمل قواعد اقتصاد السوق، التي نبنيها بدراسة وتمهل حفاظا على البعد الاجتماعي لهذا التحول”.

وأضاف إن هذا الاستثمار يدخل ضمن هدف تسعى إليه كل من ليبيا وإيطاليا، من جعل البحر المتوسط بحيرة سلام وتعاون، وسوق للتبادل التجاري والتواصل الثقافي وأنه بإمكان ليبيا مع دوران عجلة الاقتصاد استيعاب مئات الالاف من العمالة الشرعية وفقاً للتشريعات والقوانين الليبية ومتطلبات عمليات البناء والتنمية.

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