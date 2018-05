الشرطة الألمانية تداهم ملجأ للمهاجرين عقب خرقهم للقوانين

المتوسط:

قامت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، بمداهمة ملجأ للمهاجرين شهد قبل 3 أيام اشتباكات بين 150 طالبا للجوء والشرطة، وحالت دون ترحيل شاب من توغو يبلغ من العمر 23 عاما.

وقالت الشرطة عن المواجهة، إنها “شديدة العدوانية والعنف، فيما يقول الساسة من اليمين المتطرف والمحافظين إن وصول أكثر من 1.6 مليون مهاجر البلاد، منذ 2014 أدى إلى انهيار القانون والنظام.

وأفرجت الشرطة في بلدة إلفانجن بجنوب البلاد مساء يوم الاثنين، عن الشاب الذي كانت تريد ترحيله، والذي قالت وسائل الإعلام إن اسمه “يوسف أو.”، قائلة إنها تريد تفادي تصعيد.

وخلال الاشتباكات ضرب طالبو اللجوء سيارات الشرطة بقبضاتهم فألحقوا أضرارا بإحداها.

وفتحت السلطات تحقيقا في “خرق السلم” وغيرها من المخالفات المحتملة، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى، وفقا لرويترز.

