الرئيس السوداني يأمر بإغلاق بعثات دبلوماسية لتخفيض النفقات

عين ليبيا

أمر الرئيس السوداني عمر البشير بإغلاق بعثات الخرطوم في 13 دولة، وتقليص عدد الدبلوماسيين في سبع بعثات أخرى إلى شخص واحد فقط ترشيدًا للإنفاق بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن القرار خفض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 50 في المئة وتضمن أيضاً إنهاء خدمات الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.

وقضى القرار كذلك بإغلاق جميع الملحقيات الاقتصادية والتجارية للسودان باستثناء تلك الموجودة في أبو ظبي كما شمل إغلاق الملحقيات الإعلامية في الخارج باستثناء ثلاث منها من دون الإشارة الى مواقعها.

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