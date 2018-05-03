ساديو ماني مرشح لجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال

كتب علي الزيني

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا بموقع "تويتر"، عن المرشحين للفوز بجائزة لاعب الأسبوع، بعد أن انتهت أمس الأربعاء مرحلة نصف نهائي المسابقة، وذلك حسب ما قدمه كل لاعب.

وأوضح أن الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، سينافس السنغالي ساديو ماني نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، على الجائزة.

كما لعب ماني دورا محوريا، وسجل هدفا ثمينا في خسارة ليفربول 2-4 أمام مضيفه، وتألق نافاس في تعادل ريال مدريد 2-2 مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني.

وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من خسارته من مضيفه روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي البطولة التي أقيمت في ملعب "الأولمبيكو"، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويواجه ليفربول نظيره ريال مدريد حامل لقب البطولة في الموسمين الماضيين في 26 من الشهر الجاري في مدينة "كييف" الأوكرانية، بعدما أطاح ببايرن ميونخ الألماني بواقع "4-3" في مجموع المباراتين.

وأسهم ماني مع الثنائي محمد صلاح وفيرمينو، في تسجيل 29 هدفاً من أصل 40 هدفاً سجلها "الريدز" فى النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بواقع 10 أهداف للنجم المصرى محمد صلاح و10 أهداف للبرازيلي فيرمينو، و9 أهداف للسنغالي ساديو مانى.

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