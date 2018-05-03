ليفربول يتفوق على الريال قبل نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، أمس الأربعاء، إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام مضيفه روما الإيطالي بنتيجة 2-4، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية الأبرز.



وسيكون نهائي دوري الأبطال للموسم الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف، هو سادس لقاء في البطولة يجمع بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، الذي سجل تفوقا طفيفا طوال تاريخ البطولة على الملكي.



ولم يسبق للفريقين طوال تاريخهما في البطولة الأوروبية أن تعادلا في أي مباراة، حيث فاز ريال مدريد في مبارتين، فيما فاز ليفربول في 3 مباريات.



وكانت المباراة الأشهر بين الفريقين في عام 1981 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، عندما فاز ليفربول بهدف نظيف سجله اللاعب ألان كينيدي، ليقود فريقه إلى التتويج باللقب القاري الثالث في تاريخه.



ولم يلتق الفريقان مرة أخرى بعد تلك المباراة الشهيرة إلا في موسم 2009/2008، عندما اصطدما ببعضهما في دور الستة عشر، وفاز ليفربول بتلك المواجهة بنتيجة كاسحة، حيث تغلب على منافسه الإسباني في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدف نظيف ثم فاز عليه مرة أخرى في الإياب في أنفيلد بأربعة أهداف دون رد.



وفي موسم 2015/2014 تمكن ريال مدريد من الثأر لنفسه وكان ذلك في دور المجموعات عندما فاز على ليفربول في ملعب الأخير بثلاثية نظيفة وسجل أهدافه في تلك المباراة كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما هدفين.



وفي مباراة الإياب التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد فاز ريال مدريد بهدف نظيف سجله بنزيما أيضا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا