تأجج حرب الوعود المالية للأحزاب التركية استعدادا للانتخابات

أكد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، اليوم الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور من 1600 ليرة إلى 2200 ليرة، حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

ووعد “الشعب الجمهوري” الناخبين في أعقاب قرار للحكومة التركية مؤخرا يقضي بمنح المتقاعدين 1000 ليرة تركية مرتين في العام.

وسيوقع حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، و3 أحزاب أخرى من المعارضة، الأسبوع المقبل، اتفاقا لتشكيل تحالف في الانتخابات المبكرة المقررة في 24 يونيو.

وذكرت تقارير إعلامية أن حزب الشعب الجمهوري توصل لاتفاق مع حزب الخير وحزب السعادة الإسلامي والحزب الديمقراطي، بينما شكل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان تحالفا مع حزب الحركة القومية.

