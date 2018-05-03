الجزائر تستدعي السفير المغربي على خلفية اتهام إيران بدعم البوليساريو

عين ليبيا

قالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها استدعت السفير المغربي للاعتراض على اتهامات بأن الجزائر لعبت دورا في دعم إيراني مزعوم لجبهة البوليساريو بحسب بي بي سي.

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن سفير المملكة المغربية استقبل من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي أعرب له عن رفض السلطات الجزائرية للتصريحات غير المؤسسة كليا المقحمة للجزائر بشكل غير مباشر.

وكان المغرب قد أعلن الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران متهما طهران وجماعة حزب الله بدعم جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر.

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