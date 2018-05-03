الصين تؤيد إنهاء حالة الحرب بين كوريا الشمالية و الجنوبية

عين ليبيا

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن تأييده للانهاء الرسمي لحالة الحرب بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية وذلك اثناء لقاء نادر الخميس مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في بيونغ يانغ بحس فرانس برس.

وقال وزير الخارجية الصيني ان بلاده تؤيد جهود السلام بين سيول وبيونغ يانغ اللتين لا تزالان عمليا في حالة حرب منذ خمسينات القرن الماضي.

كما اتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية خلال قمة تاريخية بين البلدين الاسبوع الماضي على العمل من اجل التوصل الى اتفاق سلام دائم يحل محل اتفاق الهدنة الموقع قبل 65 عاما في احدث بادرة على التقارب بين الدولة النووية وجارتها.

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