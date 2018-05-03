تخلصي من القشرة وتساقط الشعر بوصفات طبيعية من الحلبة

الحلبة من الأعشاب المفيدة التي يمكن الاعتماد عليها في محاربة الكثير من الأمراض، كما أنها تصلح لعلاج مشكلات البشرة من خلال عدد من الماسكات التي يمكنك إعدادها بنفسك في المنزل، فالحلبة تحتوي على العديد من العناصر الهامة، مثل الفيتامينات، والنحاس، والزنك، والبوتاسيوم، والحديد، فهي علاج فعال لحبوب البشرة، كما أنها تعرف لكل فتاة بفوائدها لعلاج آلام الطمث، كما يمكن استخدامها في تسهيل الهضم، إضافة إلى أنها تساعد في علاج مشاكل الشعر الخفيف وتساقطه من خلال عدة وصفات منها:

1- استخدمي عجينة الحلبة، من خلال نقع البذور في الماء لبعض الوقت، ثم ضعي زيت جوز الهند على الشعر، وقومي بوضع العجينة على فروة رأسك، اتركيها دقائق ثم اشطفي شعرك جيدًا، فهذه الطريقة تساعد على تحفيز بصيلات الشعر، وتحسين الدورة الدموية.

2- اخلطي الحلبة مع حليب جوز الهند، ودلكي بالخليط فروة الرأس، ثم غطي شعرك ربع ساعة، واغسليه بعد ذلك، وهذه الخطوة تحتاجين لتكرارها مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.

3- قشرة الشعر من الأمور المزعجة لكل فتاة، فتخلصي منها من خلال استخدام الحلبة، امزجيها مع اللبن أو ماء الورد، وضعي الخليط على فروة الرأس، واتركيه نصف ساعة، ثم اشطفيه بالشامبو المخصص لك.

4- للتخلص من حكة الشعر، استخدمي عجينة الحلبة مع خل التفاح، وضعي الخليط على شعرك لدقائق، ثم اشطفيه، واعلمي أن تكرار هذه الخطوة يساعدك في التخلص من حكة فروة الرأس.

5- استخدمي الحلبة كبلسم للشعر، فهي تضيف لمعانا على شعرك، ويمكنك ذلك بغلي بذور الحلبة ثم نقعها مع زيت جوز الهند ليلة كاملة، ثم صفي الخليط ودلكي فروة رأسك، هذه الطريقة تجعلك تحصلين على شعر قوي وتحميه من التساقط.

6- استخدمي الحلبة كمرطب طبيعي لشعرك، من خلال استخدام المياه التي تنقع بها، واشطفي شعرك بها وستحصلين على شعر ناعم، فالحلبة مرطب طبيعي وتغذي بصيلات الشعر.

7- للتخلص من قشرة الشعر، اخلطي بذور الحلبة المنقوعة مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وضعيها مباشرة على فروة شعرك، ثم اشطفيه.

وفي العموم، ستحتاجين لتكرار هذه الخطوات مرتين على الأقل أسبوعيًا للحصول على نتيجة إيجابية، كما عليك الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، للحصول على شعر قوي دون تساقط وبشرة خالية من المشكلات أيضًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا