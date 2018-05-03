قبل ما تقلدي هيفاء وهبي.. حاجات لازم تعرفيها عن تسريحة البوب

كثير من الفتيات تملن إلى تقليد الفنانات في كل شيء، خاصة إن كان غير معتاد أو غريب، سواء كان ذلك في لون الشعر أو طريقة اللبس أو وضع المكياج أو غيرها، رغم أن كل بنت تختلف عن الأخرى في شكل وجهها وجسمها، ولكن عادة ما تكون النجمات مصدرهن الأول للموضة والجمال.

ومؤخرًا، ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في بوستر مسلسلها الجديد "لعنة كارما"، الذي تنافس به فى السباق الرمضانى المقبل، بشكل جديد، وبقصة شعر تسمى "بلونت بوب" Blunt Bob، والتي تعتبر من أهم تيارات الموضة للشعر القصير، وتتميز قصة شعر البوب الأنيقة بأطرافها المتساوية التي لا تتعدى حدود الأذنين، فهي بين المتوسط إلى القصير جدًا.

وهيفاء وهبي ليست الأولى من النجمات التي تظهر بهذه القصة، فالكثير من نجمات هوليوود اخترن قصة Blunt Bob في العام الماضي بشكل خاص، وطبقها الكثيرات بمختلف الأشكال، ومنهن نجمة البوب بيونسيه، والممثلة الأمريكية جينيفر لورانس، والعارضتان كارا ديليفين وبيلا حديد، والنجمة كلوي موريتز، والمغنية ديمي لوفاتو، ومصممة الأزياء والمغنية الإنجليزية فيكتوريا بيكهام، والمغنية الأمريكية تايلور سويفت، وغيرهنّ كثيرات.

مميزات قصة البوب:

– تليق تسريحة البوب بأساليبها المختلفة، فمنها الكيرلي والملساء، حسب شكل الوجه، فهي تحدد ملامح الوجه وتعطي إطلالة مميزة وأنيقة، فإذا كنت لا تخشين من إبراز ملامحك العريضة، فجربي تسريحة البوب القصيرة، وهي تليق أكثر بصاحبات الوجه الدائري.

– تلجأ كثير من الفتيات لقصة البوب، لأنها تسريحة عملية لا تستغرق وقتا طويلا للتصفيف، فلا يحتاج الأمر إلى وقت طويل.

– قصة "البوب"، تضفي نفحة أنثوية على إطلالتك، وتساعدك في تطبيق أكثر من تسريحة ومنها المموج، الأملس، المجعد.

– بعض الفتيات لا تفضلن هذه القصة، خاصة ممن تملكن الشعر الطويل، فبعض الفتيات لا تجرأن على قصّه.

ونظرًا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مصر، فإنكِ قد تشاهدين قصة شعر البوب كثيرًا في الفترة المقبلة، فاحرصي على أن تغيري مظهرك في الصيف بقصة شعر هيفاء الجديدة إذا كانت تناسب شكل وجهك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا