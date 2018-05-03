هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل دجاج بروستد

رائحتها قادرة على فتح شهيتك وإسعاد روحك خاصة عندما تغمسين قطع الدجاج المقرمش في صوص المايونيز والكاتشب الحار مع طبق من البطاطس الساخنة الممزوجة بالجبنة السايحة، فوجبة دجاج بروستد مذاقها رائع للغاية والأطفال يحبونها ولا يملون من تناولها مرات كثيرة في الأسبوع، ولا تقلقي.. فلن تأخذ منك وقتا في تحضيرها، كما أن مكوناتها متوفرة ورخيصة.. فجربي دجاج بروستد اليوم.

– لا تنسي شراء الدجاج من مكان معروف وآمن للتأكد من جودته، وتجنب الإصابة بالأمراض التى نسمع عنها هذة الفترة من أجل حماية أطفالنا.

المكونات:

– دجاجة متوسط الحجم

– بيضتان

– كوب دقيق

– كوب بقسماط مطحون

– ربع كوب خل

– ربع كوب زبادي

– ربع كوب عصير ليمون

– كوب شوفان

– كوبان زيت قلي

– ملعقتا ثوم مفروم

– نصف ملعقة قرفة

– ملعقتا بهارات دجاج

– ملعقة كاري

– ملعقة كزبرة

– ملعقة ملح

طريقة التحضير

قطعي الدجاجة إلى 8 قطع، ثم اغسليها جيدا بالماء والملح واتركيها في الخل 10 دقائق ثم صفيها جيدا.

في إناء زجاجي.. ضعي التوابل والبهارات والثوم والملح والفلفل والكركم على قطع الدجاج واتركيها دقائق حتى تمتزج معا.

أضيفي إلى قطع الدجاج عصير الليمون والكزبرة واستمرى فى التقليب ثلاث دقائق.

أحضري إناء اخفقي فيه البيض وضعي عليه القرفة، وآخر ضعي فيه الشوفان والبقسماط ورشة كاري ورشة فلفل أسود.

قومي بغمس قطع الدجاج المتبل في البيض ثم خليط الشوفان بالبقسماط ثم البيض مرة أخرى، كرري هذا حتى انتهاء قطع الدجاج.

سخني الزيت المقلي جيدا.. وحمري فيه قطع الدجاج.

التقديم

أقترح أن تصنعي حبات من البطاطس الساخنة المقرمشة واليك طريقتها هنا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا