اخبار

البنتاجون تشكو من حوادث خطيرة مع الصين في جيبوتي

تم النشر منذُ 34 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قدمت الولايات المتحدة شكوى رسمية إلى الحكومة الصينية بشأن حوادث تتعلق بتسليط أشعة الليزر على الطائرات العسكرية في جيبوتي.

ووصفت دانا وايت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الامريكية /البنتاجون/ اليوم الخميس هذه الحوادث بأنها"خطيرة للغاية" وتسببت في إصابات طفيفة.

يذكر أن لكل من الولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية في ذلك البلد الإفريقي ، الذي يحتل موقعًا إستراتيجيًا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والمطل على المحيط الهندي.

وقالت وايت "لقد طلبنا من الصينيين التحقيق في هذه الحوادث".

وتوضيحا لعدد الحوادث ، أضافت وايت إنها "أكثر من واقعتين وأقل من .10"

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك