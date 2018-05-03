البنتاجون تشكو من حوادث خطيرة مع الصين في جيبوتي

قدمت الولايات المتحدة شكوى رسمية إلى الحكومة الصينية بشأن حوادث تتعلق بتسليط أشعة الليزر على الطائرات العسكرية في جيبوتي.

ووصفت دانا وايت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الامريكية /البنتاجون/ اليوم الخميس هذه الحوادث بأنها"خطيرة للغاية" وتسببت في إصابات طفيفة.

يذكر أن لكل من الولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية في ذلك البلد الإفريقي ، الذي يحتل موقعًا إستراتيجيًا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والمطل على المحيط الهندي.

وقالت وايت "لقد طلبنا من الصينيين التحقيق في هذه الحوادث".

وتوضيحا لعدد الحوادث ، أضافت وايت إنها "أكثر من واقعتين وأقل من .10"

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