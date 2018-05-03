الشحات يشارك في فوز العين بكأس الإمارات للمرة السابعة

كتب: علي الزيني

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي ببطولة كأس رئيس الدولة، على حساب الوصل، بعدما حقق الفوز بهدفين لهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

تقدم إسماعيل أحمد، في الدقيقة الثالثة، وعزز ماركوس بيرج تقدم الفريق العيناوي بهدف ثان، وأضاف كايو هدف الوصل الوحيد فى الدقيقة 90.

كاد حسين الشحات أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة الـ21 لكن حارس الوصل منعه من التسجيل.

وحقق العين الثنائية التاريخية للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعدما توج بلقب الدوري الإماراتى منذ أيام قليلة، ورفع الفريق العيناوي عدد ألقابه في بطولة كأس رئيس دولة الإمارات، إلى 7 ألقاب.

وتعد بطولة كأس الإمارات الثانية لحسين الشحات مع فريق العين، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الإماراتي، منذ وصوله إلى الفريق الإماراتى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق مصر المقاصة.

وانضم الشحات لصفوف العين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من المقاصة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل أن يعلن العين ضم النجم المصرى "نهائيا" لمدة 3 سنوات بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع الفريق.

جدير بالذكر أن حسين الشحات سجل 11 هدفا، وصنع 13 هدفا مع نادى العين بجميع المسابقات الإماراتية والآسيوية.

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