المغرب تصف موقف قطر حيال أزمتها بـ”المتذبذب”

تؤكد الأحداث من جديد ابتعاد الدوحة عن محيطها العربي، فقد توالت البيانات العربية والخليجية للتعبير عن التضامن مع الرباط بشأن قرارها قطع علاقاتها مع طهران، وذلك بسبب دعم ميليشيات حزب الله لجبهة البوليساريو.

وقد أثار الموقف القطري، والذي وصفته الأوساط المغربية بـ “الخجول والمتذبذب”، جدلا واسعا، إثر دعوة الدوحة إلى ما سمتها “إعمال الحوار” لتجاوز الأزمة بين المغرب وإيران.

كما أدى موقف الدوحة إلى موجة استياء لدى وسائل الإعلام المغربية، التي اعتبرته خذلانا من الدوحة للرباط. بل ذهبت إلى اعتباره انسحابا قطريا من الجبهة العربية، وارتماء في الأحضان الفارسية.

وانتقدت وسائل الإعلام المغربية كذلك عدم إشارة الدوحة بشكل مباشر إلى الطرف الإيراني، والاكتفاء بتضامن خجول لا يكشف التوجه القطري بوضوح.

وربط محللون بين هذا الموقف القطري تجاه المغرب، وبين العلاقة المتينة بين الدوحة وطهران، وخاصة الروابط القطرية مع الحرس الثوري الإيراني.

ويجسد هذا الوضع، بحسب كثير من المحللين تخبط الدوحة، التي باتت تجد صعوبة في تحديد جبهاتها، خاصة بعد مقاطعة دول الخليج لها بسبب دعمها للإرهاب.

فقد خصصت الدوحة برامج وصفت زعيم جبهة البوليساريو بالقائد السياسي الصحراوي، كما استضافت ضيوفا منحازين للجبهة فقط.

