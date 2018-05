المتوسط:

قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم أمس الخميس، بالاتصال هاتفيا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أكد الملك سلمان وقوف السعودية حكومة وشعبا مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وأكد الملك سلمان والعاهل المغربي على ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.

يذكر أن المغرب قطع، الثلاثاء، علاقاته الدبلوماسية مع إيران، متهما طهران وحليفها اللبناني ميليشيا حزب الله بدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية.

The post الملك سلمان: ندعم المغرب لحفظ استقرارها وأمنها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية