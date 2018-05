انتخاب محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

المتوسط:

انتخب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعدما جاءت إعادة انتخاب عباس في ختام اجتماعات للمجلس الوطني الفلسطيني استمرت أربعة أيام.

واختار المجلس لجنة تنفيذية جديدة وهي أعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني قد شهدت جدلاً ساخناً حول قائمة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وحركة «فتح» لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

