رولاندو يتقمص دور البطل ويقود مرسيليا لنهائي الدوري الأوروبي

دفع هدف سجله المدافع المخضرم رولاندو قبل نهاية الوقت الإضافي في قيادة أولمبيك مرسيليا لأول نهائي له في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد انتصاره 3-2 في مجموع المباراتين على سالزبورج الشجاع الذي فاز 2-1 في لقاء الإياب أمس الخميس.

وفاز الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي 2-صفر في لقاء الذهاب في فرنسا لكنه تراجع أمام المضيف سالزبورج الذي كاد يكرر عودته التاريخية كما حدث في الدور السابق.

وعقب شوط أول هادئ، انتزع الفريق النمساوي التقدم اليوم عن طريق مجهود فردي من اللاعب المؤثر أمادو حيدرا قبل أن يسجل بونا سار بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 2-صفر.

وبعد أن سارت المواجهة إلى التعادل في مجموع المباراتين، اندفعت المباراة نحو وقت إضافي ولم يستطع أي فريق هز الشباك حتى نفذ ديميتري باييه ركلة ركنية وجدت المدافع البرتغالي رولاندو الذي أودعها الشباك قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الإضافي.

وطرد حيدرا من فريق سالزبورج في ظل سعي الفريق لتسجيل هدف آخر. وسيلتقي مرسيليا مع أتليتيكو مدريد في النهائي الذي سيقام في ليون في 16 الجاري.

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