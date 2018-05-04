تخلصي من كركبة المنزل بـ8 حيل سهلة وبسيطة

تنظيف المنزل من الأمور الشاقة على كل ست، رغم أن الأمر بسيط إذا اتبعت عدة خطوات منتظمة تمكنك من تنظيف المنزل بسهولة، فكل ما عليك هو منع تراكم الأتربة على الأثاث وإزالة البقع من السجاد إذا وقع عليها شيء، ويُستحسن البدء بالمهام البسيطة عند تنظيف المنزل، فاحرصي أولًا على إزالة الغبار وترتيب الوسائد على الأرائك وترتيب الجرائد والمجلات والكتب في مكان محدد، ولا تتركيها بشكل عشوائي، وإليك خطوات أخرى..

1- لعب الأطفال أصعب الأشياء التي قد تكون مبعثرة في كل مكان داخل المنزل، فاحرصي على تجميعها في مكان واحد، واستعيني بالبوكس الخاص بلعب الأطفال وجمعيها معا، أو خصصي رفا في الدولاب لتجميعها بعد انتهاء أطفالك من اللعب، واعرفي إزاي تتخلصي من الكراكيب من هنا

2- احرصي على تلميع الزجاج والمرايات مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، لتحصلي على منزل نظيف دون أتربة، ويمكنك معرفة طرق التنظيف بوصفات طبيعية وبسيطة من هنا.

3- تغيير كيس القمامة في المطبخ أمر مهم، لأن تركه مدة طويلة يتسبب في رائحة كريهة وانتشار الحشرات في المكان، ويمكنك وضع البيكنج صودا داخل سلة القمامة للتخلص من الروائح أو تطبيق إحدى هذه الخطوات.

4- احرصي على تنظيف النوافذ من الأتربة، خاصة في الفترات التي يكون به عواصف ترابية، مثلما نشهد تلك الفترة، ففتح النوافذ في الصباح أمر مهم لتغيير الهواء الذي يدخل للمنزل وتجديد الطاقة ومنع انتشار عدوى الأمراض، إذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من البرد مثلًا.

5- تنظيف السيراميك من الأمور السهلة، ولكن إذا تركته سيتراكم عليه الغبار والأتربة، لذلك احرصي على تلميعه مرتين في الأسبوع.

6- احرصي على تلميع النجف والمصابيح والمراوح، حتى لا يتسبب تراكم الأتربة عليها في مظهر غير جيد، وهناك عدة طرق تساعدك في القيام بهذه الخطوة هنا.

7- تعطير الملابس من الأمور المهمة، فلا يقتصر الأمر على غسلها فقط، ولكن عليك الاهتمام بتعطيرها لتكون برائحة جميلة تسعد أسرتك.

8- اهتمي بنظافة المطبخ بداية من الثلاجة، التي عليك تنظيفها كل فترة والتخلص من الطعام غير المرغوب فيه، إلى الاهتمام بالشفاط والبوتاجاز والرخامة، فالمطبخ من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية منك، لتتمكني من إعداد وجبات لذيذة لأطفالك، اعرفي المزيد عن الخطوة دي بشكل أكثر من هنا

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بهذه الخطوات تحصلين على منزل نظيف، خال من الأتربة بأسهل الطرق، فكل ما عليك هو تنظيم ما تودين القيام به، وابتعدي عن القيام بكل الأعمال في يوم واحد، حتى لا تهلكي جسدك، فالترتيب وتنظيم المهام يخدمانك كثيرًا.

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