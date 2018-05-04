محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد: سنلعب من أجل اللقب

كتب: علي الزيني

قال محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، أن فريق الريدز، يخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، من أجل التتويج بالبطولة، مؤكدا أن كل ما يريده هو تحقيق اللقب.

وأضاف صلاح في حواره مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إذا كنت تريد فقط أن تتواجد في النهائي لمجرد المشاركة، وتتلقى لكمة في وجهك وتعود إلى المنزل، فهذا أسوأ شعور على الاطلاق، لكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج بدوري الأبطال، فهو حلم الجميع في النادي والمدينة ولنا شخصيا كلاعبين".

وتابع نجم ليفربول: "بالتأكيد هي ليلة مميزة، لي وللفريق ككل، نحن سعداء وفخورين بذلك، لكننا نعلم أننا تأهلنا للنهائي فقط، ونحتاج للفوز بمباراة واحدة من أجل التتويج باللقب".

وواصل: "أعلم أنني حظيت بموسم رائع مع ليفربول، لكن أمامنا 3 مباريات متبقية، لذلك يجب علي التفكير في الفريق، وبذل المزيد من المجهود لكي ننهي الدوري الإنجليزي في مركز أفضل والتتويج بدوري الأبطال".

واختتم: "أعلم أن الأمر صعب للغاية لكننا نستطيع أن نفعلها".

وينافس ليفربول على الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري قبل جولتين من نهاية الموسم.

وصعد ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال، رغم خسارته أمام روما بأربعة أهداف لهدفين، بمجموع مباراتين سبعة أهداف للريدز لستة لنظيره الإيطالي روما، سجل خلالهما صلاح هدفين في مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد.

واستطاع محمد صلاح تسجيل هدفين في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الأنفيلد كما صنع هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين.



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