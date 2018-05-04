أتليتكو مدريد يعبر لنهائي الدوري الأوروبي بهدف في شباك أرسنال

كتب: علي الزيني

تأهل فريق أتليتكو مدريد الإسباني إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد أن حقق الفوز على نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "ملعب واندا ميتروبوليتانو"، فى إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل دييجو كوستا هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 47 من زمن اللقاء، بعد انفراده بحارس الجانرز أوسبينا ووضعها في سقف المرمى.

بدأ اللقاء بمحاولة من كلا الفريقين للسيطرة على الملعب واستطاع أتلتيكو أن يكون صاحب المبادرة في الهجمات الخطيرة حيث جاءت له أول فرصة في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من دييجو كوستا، لكنها مرت بجوار مرمى أوسبينا حارس أرسنال، بعدها تبادل الفريقان الكرة دون تشكيل أي خطورة، وكانت الفرصة الأولى لأرسنال في الدقيقة 37.

وتعرض المدافع الفرنسي لوران كوسيلني لفريق أرسنال للإصابة، وذلك بعد مرور 8 دقائق على بداية المباراة، وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تعرض اللاعب لإصابة في وتر أكيليس، والتي قد تبعده عن منتخب الديوك في كأس العالم روسيا 2018.

وكاد كوكي أن يفتتح التسجيل، لكن تسديدته تمر بجوار القائم الأيمن، بعدها بدقيقة سدد جريزمان، لكن تسديدته تمر قريبة من مرمى أرسنال، وفي الدقائق الأخيرة ضغط أتليتكو مدريد لتسجيل الهدف الأول، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل دييجو كوستا، هدف الفوز ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ولم ينجح أي فريق من تسجيل أي أهداف، كما فشلا كل فريق في فرض أسلوب لعبه على الآخر، وكاد توريس أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 87، لكن كرته مرت بسلام، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو بهدف نظيف، ويتأهل أرسنال للمباراة النهائية، لمواجهة الفائز من فريقي ريد بول سالزبورج النمساوي، ومارسيليا الفرنسي، يوم 16 مايو الجاري.

وشهدت المبارة وجود نجم التنس الإسباني رافائيل نادال في مدرجات ملعب "واندا متروبوليتانو".

وغاب النجم المصرى محمد الننى عن صفوف أرسنال فى لقاء الليلة، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء وستهام في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين الخميس الماضى على ملعب "الإمارات" قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1 – 1، تقدم أرسنال عن طريق ألكسندر لاكازيت، قبل أن يدرك النجم انطوان جريزمان التعادل الروخي بلانكوس، الذي خاض 80 دقيقة من المباراة بنقص عددي.



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