«الشعب الجمهوري» يرشح إينجه لمنافسة أردوغان بالانتخابات التركية

أكد حزب الشعب الجمهوري أكبر تشكيل للمعارضة في تركيا، اليوم الجمعة، أن النائب البارز محرم إينجه المعروف بمواقفه الحماسية وخطبه النارية، هو مرشحه للانتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الاقتراع المرتقب في 24 يونيو.

وأكد زعيم الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي سبق أن أعلن عدم ترشحه للانتخابات، ترشيح إينجه في اجتماع حاشد في أنقرة.

وقال إينجه بعد أن دعي إلى المنصة: “في 24 يونيو، سوف أكون إن شاء الله رئيسا برغبة من الشعب”.

يذكر أن إينجه، وهو سياسي تركي من مواليد يالوفا المحاذية لمدينة إسطنبول، ولد في 4 مايو 1964 ، ويبلغ من العمر 54 عاما، وهو قيادي في حزب الشعب الجمهوري ونائب في البرلماني عن الحزب في مدينة يالوفا منذ عام 2002.

وتشير السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي أنه درس الفيزياء في جامعة أولوداغ في مدينة بورصا التركية، وعمل مديرا لإحدى المدارس في مدينة يلوفا، وكان رئيسا لجمعية المفكرين الأتاتوركيين في مدينة يلوفا.

