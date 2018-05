ترامب يضع شروطا لإسرائيل قبل نقل السفارة للقدس!

المتوسط:

أكدت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأميركية ستطلب من إسرائيل الانسحاب من 4 أحياء في القدس الشرقية ضمن خطة السلام الأميركية المرتقبة.

وأضافت الصحيفة بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا الوزير الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب ستطلب من إسرائيل الانسحاب من أحياء شعفاط وأبو ديس والعيساوية وجبل المكبر.

ومن المحتمل أن تصبح هذه الأحياء عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، ويعني هذا بقاء البلدة القديمة بالقدس تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين.

والتقى ليبرمان خلال زيارته إلى واشنطن، مع جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونادل ترامب وكبير مستشاريه، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومبعوث الرئيس للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وتأتي هذه التطورات قبل أقل من أسبوعين من الموعد المقرر لنقل السفارة الأميركية رسميا إلى القدس في 14 مايو الجاري، ومن المتوقع الكشف عن خطة إدارة ترامب الكاملة بشأن عملية السلام بعد وقت قصير من نقل السفارة.

ويرفض الفلسطينيون أي خطة للسلام بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، كما كرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

