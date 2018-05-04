مينوتي: ميسي لا يحتاج للفوز بكأس العالم

يرى الكثير من عشاق كرة القدم أن نجم برشلونة ليونيل ميسي بحاجة إلى التتويج بلقب كأس العالم لكي يضم اسمه بين أساطير اللعبة، إلا أن سيزار لويس مينوتي يرى بأن ميسي يوجد بالفعل بين عظماء اللعبة، ولا يحتاج إلى التتويج بلقب المونديال لإثبات أي شيء، وذلك نقلًا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال مينوتي الذي درب منتخب الأرجنتين الذي توج بلقب كأس العالم في عام 1987 إن ألفريدو دي ستيفانو نجم ريال مدريد السابق لم يتوج بكأس العالم، وكذلك الحال مع عمر سيفوري، ومع ذلك هما يوجدان بين أساطير اللعبة بالفعل.

وأضاف مينوتي أنه يأمل في أن يتوج ميسي بلقب كأس العالم، ولكنه صنع تاريخًا كبيرًا بألقابه التي تتخطي حاجز الـ30 لقبا، إلى جانب مئات الأهداف التي سجلها، وبالتالي لا يحتاج إلى الفوز بالمونديال للوجود بين عظاء اللعبة فهو يوجد وسطهم بالفعل.

وأشار مينوتي إلى أن الأرجنتين تحتاج إلى ميسي لمساعدة الفريق من أجل التتويج بكأس العالم أكثر من حاجة ميسي إلى الفوز بلقب المونديال لإثبات أنه الأفضل.

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