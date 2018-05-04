ماني: نستطيع إسقاط الريال في نهائي دوري الأبطال

قال ساديو ماني، جناح ليفربول، إن ناديه الإنجليزي، يشعر أنه يستطيع الفوز على أي فريق في العالم، وسيلعب دون خوف، في نهائي دوري الأبطال، في وقت لاحق من الشهر الحالي، ضد ريال مدريد.

ويسعى الفريق الإسباني للقبه الثالث على التوالي، لكن ماني يرى أن ليفربول، الذي أحرز 40 هدفا في نسخة الموسم الحالي، يملك الثقة قبل النهائي في كييف، 26 مايو الجاري.

وأضاف اللاعب السنغالي، البالغ عمره 26 عاما، لوسائل إعلام بريطانية: "نؤمن أننا نستطيع الفوز على ريال مدريد. أستطيع قول ذلك الآن، نحترم ريال مدريد، فهو أحد أفضل الفرق في العالم، لكننا ليفربول ونحن أقوياء، نستطيع الفوز على أي فريق في العالم".

وأردف ساديو ماني: "سنذهب إلى هناك ونقاتل من أجل جماهيرنا والنادي. سنقاتل بدون خوف ونفوز في النهائي. نملك مجموعة قوية، يمكننا تسجيل الأهداف، أظهرنا ذلك ولا يوجد ما نخشاه".

وأشاد ديان لوفرين، مدافع الفريق الإنجليزي، بالمدرب يورجن كلوب وتغييره أسلوب النادي، الساعي للقبه الأول تحت قيادة المدير الفني الألماني.

وخسر فريق المدرب كلوب، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وفي الدوري الأوروبي في 2016، لكن لوفرين أشار إلى أن المدرب زرع عقلية الفوز في الفريق.

وقال المدافع الكرواتي للصحفيين: "كلوب غير الكثير من الأمور في النادي وليس فقط في اللاعبين، إنه يستحق ذلك. بلوغه نهائي دوري الأبطال في 2013 مع بوروسيا دورتموند لم يكن صدفة، استعاد كرامة النادي. الكل يجب أن يكون فخورا بوجود مدرب مثله معنا".

وتأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2007 بعد فوزه في النتيجة الإجمالية 7-6 على روما الإيطالي في قبل النهائي، بينما ضمن ريال مدريد المنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي بعد تجاوزه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 4-3 في قبل النهائي.

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