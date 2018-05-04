نادال: إنهائي العام مصنفا أول ليس أمرا مستحيلا

أكد لاعب التنس الإسباني، رافائيل نادال، الذي فاز مؤخرا بلقبه الـ11 لبطولة برشلونة المفتوحة، وبطولة الأساتذة في مونت كارلو، بعد وصوله لبطولة مدريد المفتوحة، أنه من "غير المرجح" أن ينهي العام الحالي، كمصنف أول عالميا، نظرا لضياع 3 أشهر في الإصابة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضح رافائيل نادال: "أقول إن إنهاء العام كمصنف أول عالميا، ليس أمرا مستحيلا، لكنه غير مرجح، نظرا لابتعادي عن اللعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب الإصابة".

وأضاف لاعب التنس الإسباني: "لم يكن ذلك هدفي أبدا، هدفي هو أن أكون سعيدا بما أفعله، وكان ذلك أسلوبي منذ سنوات عديدة، أشعر بالسعادة عندما أكون بصحة جيدة، وقادرا على المنافسة بشكل جيد، هدفي هو أن أشعر بالقدرة التنافسية، في كل أسبوع ألعبه".

وفي الوقت الحالي، فإن هدف نادال التالي، هو الفوز بلقبه السادس في مدريد، حيث قال: "اللعب في الديار دائما ما يتميز بطابع خاص، علاقتي بالجمهور في إسبانيا مميزة للغاية، وأتلقى دعما كليا".

واستطرد لاعب التنس الإسباني: "أنا ممتن جدا لذلك، فقد ساعدوني في الفوز بالمباريات، والدخول للملعب وسط شعور كبير بحب الكثير من الناس.. شعور يصعب شرحه لكنه خاص جدا".

وحول تطلعاته في بطولة (جراند سلام) المقبلة، قال نادال: "في الوقت الحالي أكثر ما يثير حماسي، هي بطولة رولان جاروس، رغم أنني سألعب في واحدة من أهم البطولات في العام".

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