برايتون يبحث عن مواصلة نجاحات الفرق الصاعدة حديثًا أمام مانشستر يونايتد

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم من خلال مباريات الجولة رقم 37 وذلك عندما يستقبل برايتون صاحب المركز الـ14 برصيد 37 نقطة نظيره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة 9:00 مساء.

ولم يحقق برايتون الفوز على مانشستر يونايتد في 18 مباراة سابقة سوى مرة واحدة فقط كانت على أرضه بهدف نظيف في عام 1982، وحقق اليونايتد الفوز على برايتون في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات دون أن تهتز شباكه بأي هدف، إلا أن تلك المباريات الأربع لعبت جميعًا على ملعب الأولد ترافورد.

ولم يحقق برايتون الفوز في آخر 6 مباريات في الدوري من بينها 3 مباريات على أرضه، وكان التعادل في الجولة الأخيرة سلبيًا مع بيرنلي هي أول مباراة يحافظ فيها برايتون على نظافة شباكه في آخر 14 مباراة.

واهتزت شباك برايتون بـ14 هدفًا هذا الموسم في الدوري من الركلات الركنية أكثر بـ4 أهداف على الأقل من أي فريق آخر، كما حقق برايتون الفوز في 6 مباريات من آخر 7 لقاءات لعبها في الدوري على أرضه يوم الجمعة، وذلك منذ الخسارة أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف يوم 1 يناير من عام 2016.

ولم يحقق مدرب برايتون كريس هاوتون الفوز على مانشستر يونايتد كمدرب سوى مرة واحدة كانت في شهر نوفمبر من عام 2012 عندما تغلب نوريتش سيتي على اليونايتد بهدف نظيف على أرضه في الدوري، وخسر المباريات الست الأخرى بإجمالي 15-0.

وساهم باسكال جروس في 44% من الأهداف التي سجلها برايتون هذا الموسم في الدوري والبالغ عددها 32 هدفًا وذلك من خلال تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 أخرى، ولا يتفوق عليه في نسبه المساهمة في أهداف أي فريق آخر في الدوري سوى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والذي ساهم في 50% من أهداف ليفربول هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر حقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 3 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري ولم يسبق أن حقق اليونايتد 4 انتصارات متتالية خارج ميدانه منذ إبريل من عام 2017.

وخسر مانشستر يونايتد خارج أرضه هذا الموسم أمام كل من نيوكاسل وهيدرسفيلد، ولم يسبق أن خسر اليونايتد خارج أرضه أمام جميع الفرق الثلاث الصاعدة حديثًا في موسم واحد.

ويعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتعادل أي مباراة في عام 2018، ويعول جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر على خدمات نجمه الفرنسي بول بوجبا والذي سجل 3 أهداف وصنع هدفا آخر في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا