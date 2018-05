نشوب الصراعات المسلحة بين مرشحي الانتخابات اللبنانية

المتوسط:

أثيرت اشتباكات مسلحة بين مناصري تيار المستقبل وآخرين من جمعية المشاريع الإسلامية المعروفة بـ”الأحباش” في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك قبل يومين من الانتخابات البرلمانية.

واندلعت الاشتباكات، مساء أمس الخميس، بعدما حدثت استفزازات على خلفية انتخابية، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن مفتعلها.

وترشح من”الأحباش”، المقربة من النظام السوري، عدنان الطرابلسي على لائحة “حزب الله وحركة أمل”، في مواجهة لائحة تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة، سعد الحريري، في دائرة بيروت الثانية.

ووقعت الاشتباكات في البداية بمنطقة الطريق الجديدة في بيروت، التي تعد معقل التيار، ثم توسعت مناطق أخرى في العاصمة، ما استدعت تدخل الجيش اللبناني أكثر من مرة للسيطرة على الوضع.

وتسبب إطلاق النار بحالة هلع لسكان العاصمة، الذين حوصروا في منازلهم بعدما أقفل الجيش الطرقات التي تشكل خطوط تماس بين الطرفين.

وأصدر تيار المستقبل بيانا، قال فيه إن مناوشات شهدتها منطقة الطريق الجديدة تخللها إطلاق نار ورشق بالحجارة خلال احتفال انتخابي لمناصري لأحد مرشحيه في العاصمة، مشيرا إلى أن الاشتباكات أوقعت عددا من الجرحى.

