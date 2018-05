العبادي يحذر قادة الحشد الشعبي من تكرار تهديداتهم

المتوسط:

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وجود محاولات تهديد تعرض لها من قادة في ميليشيات الحشد الشعبي، محذرا هؤلاء القادة من مغبة الاستمرار في هذه التهديدات.

وتعهد العبادي خلال حفل انتخابي بمحافظة النجف، بكشف ملابسات اغتيال رئيس الدائرة المالية في الحشد الأسبوع الماضي، بعد تعاونه مع الحكومة في كشف الفاسدين داخل الميليشيات، ممن يقومون بسرقة رواتب المنتسبين.

من جانب آخر، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، الجمعة، ما يرجح أن تتضمنه خطبة الجمعة للمرجعية الدينية في مدينة النجف، ممثلة برجل الدين علي السيستاني، من نصائح انتخابية.

وتوقعت مصادر مقربة من المرجعية الدينية أن تحمل النصائح رفضا لاستخدام اسم “الحشد الشعبي” خلال الترويج الانتخابي، في إشارة غير مباشرة إلى توجيه الناخب العراقي إلى عدم انتخاب “قائمة الفتح” بزعامة هادي العامري.

وتضم القائمة فصائل وشخصيات تتبع في ولاءاتها لنظام ولاية الفقيه في طهران، كما يتوقع أن تخرج مظاهرات شعبية عقب صلاة الجمعة في ساحة التحرير في بغداد تأييدا لنصائح المؤسسة الدينية.

