تراجع مسلحي «داعش» عقب اشتباكات مع النظام السوري

تقدمت قوات النظام السوري، في أجزاء واسعة من حي الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

وجاء التقدم عقب اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش في الحي، حيث انسحب أفراد التنظيم باتجاه مخيم اليرموك وحي التضامن الملاصقين لحي الحجر الأسود.

وأفاد المرصد، في وقت سابق، بأن القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، يشهد عمليات قتالية وقصفا مدفعيا وصاروخيا وجويا عنيفا، بين قوات النظام السوري ومسلحي داعش، على محاور في حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك.

وتزامنت المعارك مع عملية التهجير الجارية من ريف دمشق الجنوبي نحو الشمال السوري، حيث تسبب القصف في مزيد من الدمار في ممتلكات مواطنين والأضرار في البنى التحتية والمؤسسات الخدمية.

ووفقا للمرصد فقد قتل في هذه المعارك 117 شخصا على الأقل من أفراد قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 16 ضابطا برتب مختلفة، في حين قتل أكثر من 100 مسلح من داعش.

