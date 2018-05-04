قذيفة عشوائية في سبها تخلف 6 مصابين

ايوان ليبيا – وكالات :

أصيب 6 أشخاص، نتيجة سقوط قذيفة بالقرب من الحي السكني للكوادر الطبية داخل مركز سبها الطبي.

وأكدت إدارة الإعلام في المركز، أن جروح المصابين وصفت بالخفيفه والمتوسطة، مبينة أن معظمهم غادر المركز الطبي بعد تلقي العلاج اللازم.

كما وناشدت إدارة المركز، الجميع بإبعاده عن الاشتباكات المباشرة أو غير المباشرة ، محملة مسؤولية حماية المرضى والأطباء والعناصر الطبية المساعدة للجهات المعنية الأمنية المكلفة بحماية الوطن والمواطن .

هذا وطالب المركز، المجتمع والأهالي والقبائل والمكونات الجنوبية والسكان بحماية المركز الطبي.

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