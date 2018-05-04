8 استخدامات سحرية للخل بعيدا عن الأكل.. يبيض الأسنان ويزيل العرق

كثيرا ما كنت أسمع عن فوائد واستخدامات الخل، خاصة في قتل البكتيريا الموجودة بالخضراوات والفاكهة واللحوم، وعند تجربته في ذلك اندهشت من النتائج، فهو ساعدني على التخلص من رائحة الكبدة الكريهة، ما جعلني ألقي نظرة أكثر عمقا على استخداماته، واكتشفت أنه يصلح لأغراض كثيرة أخرى بعيدا عن الطعام، منها إزالة بقع الحرق الموجود في الأواني وتنظيف السيراميك وتطهير المنزل، وهناك استخدامات أخرى سحرية للخل، منها:

1- غسول للبشرة

يعمل الخل على ترطيب الوجه والبشرة وتنظيف المسام، وذلك من خلال مزجه مع أعشاب طبيعية مثل الكركم والحلبة، أى ضعي نصف ملعقة منه على الحلبة أو الكركم، وضعي الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، فهذا يعطيك نتيجة رائعة وشعورا منعشا ونظافة حقيقية لبشرتك.

2- مزيل عرق قوي

أنصحك بغمس قطنة من الخل وتدليك الجسم بها عقب إزالة الشعر وعقب أخذ حمام ساخن، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تحميك مدة طويلة دون رائحة العرق.

3-مزيل مكياج

أحضري ملعقة من الزبادي وضعي عليها ملعقة من الخل واغمسي قطنة صغيرة بالخليط، ثم امسحي وجهك من المكياج بها، فهو يعطيك نظافة وترطيبا أيضا.

4- قاتل للقشرة

أعلم أن قشرة الشعر أمر سخيف للغاية، لذلك أنصحك بتجربة الخل للتخلص منها عن طريق خلط نصف كوب من الخل مع ملعقتين من الليمون وتدليك الشعر بها لمدة 20 دقيقة وهو جاف، ثم غسله جيدا بالماء المعتدل.

5- تبييض الأسنان

مؤكد أن الخل له أضرار على الأسنان، خاصة اللثة، لكنه يعطى لمعانا رائعا حال غسل الأسنان به مرة في الأسبوع، لذلك أنصحك بخلط ملعقتين من الماء مع ملعقتين من الخل حتى لا يضر لثتك.

6- منظف الأطباق

يمكنك أيضا غسل الأطباق والأواني به وسوف تحصلين من خلاله على نتائج مدهشة لا تعطيها لك منتجات الصابون التى تؤثر على صحة الأظافر واليدين.

7- منظف للزجاج

يعتبر الخل من أفضل المنظفات للزجاج، سواء كان مرايات المنزل أو السيارة، لأنه لا يترك أثرا ولا يؤثر على طبقات الزجاج، ويمكنك استخدامه من خلال خلط كوب من الخل مع 5 أضعاف من الماء.

8- بقع الملابس

الخل منتج رائع للملابس البيضاء التى أفسدتها البقع وعلامات العرق، فاخلطي قليلا منه مع الماء وضعي قطعة الملابس فيه لمدة ساعة ثم اغسليها جيدا بالماء فقط بعد فترة قصيرة.

الخل استخداماته كثيرة وزجاجة واحدة منه تكفي لإنجاز وتنظيف مهام كثيرة أيضًا، لذلك أنصحك بشراء زجاجة وضعيها في مطبخك لاستخدامها باستمرار.

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