هناكل إيه النهاردة.. طريقة عمل ستيك سلمون بالسبانخ

لا أعرف لما لا نقوم بتحضير وجبة ستيك سلمون بالسبانخ كل يوم، حقا مذاقها رائع للغاية لكون قطع الفليه ممزوجة في الليمون و التوابل ومغمسة في صوص الصويا الحار بجانب أن طريقة تحضيرها لا تأخذ وقتا كبيرا، ففي أقل من نصف ساعة تستطيعين تحضيرها وتحضير طبق آخر معها من السلطة الخضراء مثلا.. انصحك بتجربتها اليوم.

المكونات:

6- قطع سلمون فيليه

– ملعقة زيت قلي

– ملعقة زنجبيل

– ملعقة صلصة الصويا

– ملعقتا عصير ليمون

– كوبان أوراق السبانخ

– كوب طماطم مبشور

– ملعقة ملح

– ملعقة بابريكا

طريقة التحضير:

– اغسلي قطع السلمون جيدا بالماء، ثم انقعيها في الليمون وصلصة الصويا والزنجبيل.

– في وعاء صغير قومي بغلي ماء وضعي فيها السبانخ لمدة 5 دقائق.

-اخرجي السبانخ من الماء و جففيها جيدا.

– في وعاء آخر اغلي الطماطم مع الملح و البابريكا ورشة نشاء صغيرة لمدة دقائق مع استمرار التقليب.

– بعد مرور دقائق عليها اضيفي إليها السبانخ وقلبي ببطء دقائق إضافية.

– في طاسة القلي ضعي الزيت على نار متوسطة و حمري السلمون على الجانبين حتى يطهي جيدًا.

– بعد التأكد من طهيه أضيفي خليط الصلصة و السبانخ.

التقديم

– قطعي شرائح من الليمون وزيني بها طبق مع رشة من البقدونس.

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